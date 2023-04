LIVE/ Avellino-Turris, il tabellino (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tre gare alla conclusione della regular season, l’Avellino ospita al “Partenio-Lombardi” la Turris. Chiaro l’obiettivo della formazione di Massimo Rastelli, archiviare il discorso salvezza e riavvicinarsi alla zona playoff. I corallini cercano punti per blindare la salvezza senza passare dai playout. Le probabili formazioni di Avellino-Turris: Avellino (4-2-3-1): Pane; Ricciardi, Moretti, Sottini, Tito; Matera, Casarini; Maisto, D’Angelo, Di Gaudio; Marconi. A disp.: Marcone, A. Rizzo, Auriletto, Perrone, Garetto, Mazzocco, Dall’Oglio, Tounkara, Gambale, Kanouté, Fusco. All.: Rastelli. Turris (3-4-3): Fasolino; Boccia, Miceli, Frascatore; F. Rizzo, Franco, Zampa, Contessa; Giannone, Maniero, Ercolano. A disp.: Antolini, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tre gare alla conclusione della regular season, l’ospita al “Partenio-Lombardi” la. Chiaro l’obiettivo della formazione di Massimo Rastelli, archiviare il discorso salvezza e riavvicinarsi alla zona playoff. I corallini cercano punti per blindare la salvezza senza passare dai playout. Le probabili formazioni di(4-2-3-1): Pane; Ricciardi, Moretti, Sottini, Tito; Matera, Casarini; Maisto, D’Angelo, Di Gaudio; Marconi. A disp.: Marcone, A. Rizzo, Auriletto, Perrone, Garetto, Mazzocco, Dall’Oglio, Tounkara, Gambale, Kanouté, Fusco. All.: Rastelli.(3-4-3): Fasolino; Boccia, Miceli, Frascatore; F. Rizzo, Franco, Zampa, Contessa; Giannone, Maniero, Ercolano. A disp.: Antolini, ...

