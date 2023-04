L’Isola dei famosi, Den Harrow contro il programma: “Mi prendono per il c**o ancora oggi” (Di sabato 8 aprile 2023) Den Harrow è un noto cantante italiano che partecipò alL’Isola dei famosi nell’edizione del 2006 e rimase impresso al pubblico per via di una scena in cui si era commosso durante la diretta televisiva del reality show di Canale 5, che per altri versi sembra avergli rovinato la carrieriera, tanto da spingere l’ex naufrago a sfogarsi durante un’intervista al Corriere della Sera. L’Isola dei famosi, Den Harrow si sfoga sulla sua partecipazione nel programma Den Harrow ha rivelato al Corriere della Sera che se potesse tornare indietro non ripeterebbe mai l’esperienza alL’Isola dei famosi. Poi, facendo riferimento all’episodio accaduto durante la sua permanenza in Honduras l’ex naufrago ha detto: “Mi ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 aprile 2023) Denè un noto cantante italiano che partecipò aldeinell’edizione del 2006 e rimase impresso al pubblico per via di una scena in cui si era commosso durante la diretta televisiva del reality show di Canale 5, che per altri versi sembra avergli rovinato la carrieriera, tanto da spingere l’ex naufrago a sfogarsi durante un’intervista al Corriere della Sera.dei, Densi sfoga sulla sua partecipazione nelDenha rivelato al Corriere della Sera che se potesse tornare indietro non ripeterebbe mai l’esperienza aldei. Poi, facendo riferimento all’episodio accaduto durante la sua permanenza in Honduras l’ex naufrago ha detto: “Mi ...

"L'Isola dei Famosi", Nathaly Caldonazzo è una nuova concorrente