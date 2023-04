L' Iran installa telecamere intelligenti per identificare le donne senza velo

Leggi Anche, Onu decide espulsione di Teheran da commissione su status donne Leggi Anche, bambine avvelenate 'per chiudere le scuole femminili' - Il viceministro della Salute: 'In modo ...Si sa che a luglio dalle nostre parti, quando sil'anticiclone delle Azzorre, noi ... da cui deriveranno la seconda guerra in Iraq e l'Afghanistan e l'e la Siria e Guantanamo e l'ISIS e ...Si sa che a luglio dalle nostre parti, quando sil'anticiclone delle Azzorre, noi ... da cui deriveranno la seconda guerra in Iraq e l'Afghanistan e l'e la Siria e Guantanamo e l'ISIS e ...

L'Iran installa telecamere nei luoghi pubblici per "scovare" donne ... Agenpress

La polizia iraniana ha annunciato che "saranno identificate attraverso telecamere intelligenti installate nei luoghi pubblici le donne che si oppongono all'obbligo dell'hijab". Lo rende noto l'agenzia ...Sorvegliate speciali del regime anche le studentesse: emergono almeno 60 nuovi casi di avvelenamento in una scuola femminile di Haftkel ...