L'indiscrezione che stravolge Amici: "C'è il nome dell'eliminato", cosa accadrà (Di sabato 8 aprile 2023) Andrà in onda questa sera la quarta puntata del serale di Amici, il popolare programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Stando alle anticipazioni della puntata, che è stata registrata giovedì 6 aprile, i due allievi che si scontreranno al ballottaggio finale sarebbero i ballerini Alessio e Mattia, entrambi membri della squadra di Raimondo Todoro. Proprio quest'ultimo durante la puntata si sarebbe arrabbiato parecchio, come vedremo in prima serata. In ogni caso, non si sa ancora chi tra i due ha dovuto lasciare il programma, dato che la De Filippi è solita dare l'annuncio non in studio ma in casetta, così da evitare ulteriori spoiler. Tuttavia, sono già cominciate a diffondersi alcune voci. Voci secondo cui il prossimo eliminato sarebbe Alessio. A rivelarlo è stato l'esperto di gossip Amedeo ...

