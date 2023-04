Limatola | fiume di fedeli per rivivere la Passione di Cristo – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Un momento di grande partecipazione, un cammino vissuto vestendo le stesse emozioni sentite danel corso della Via Crucis. Unapiena die curiosi che hanno invaso le strade e seguito Gesù nel suo percorso di. Una rappresentazione che ha potuto contare sulle competenze di due personaggi che si sono impegnati al massimo per cercare di mettere in piedi l’evento nel modo più intenso possibile: Luigi Vigliotti alla regia e Gino Rispoli alla scenografia. Entrambi impegnati al massimo per la creazione fedele dello scenario di vita di Gesù. Teatro di questo evento la Chiesa di San Biagio a. Emozioni vive per le tante persone che hanno avuto modo di prendere parte a un appuntamento ...