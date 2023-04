Liga | Siviglia attacca gli arbitri | “Troppi cartellini | si va contro lo spettacolo e ci sentiamo penalizzati”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 aprile 2023) Durissimo attacco delglinella, con il club andaluso che sembra essere stufo di quanto subito in questa stagione. Dopo il pareggio con il Celta Vigo, che ha visto ilsubire le espulsioni di Gueye e Acuna e altre quattro ammonizioni con un totale di 11 falli fischiati, la società ha pubblicato una serie di dati che sicuramente stanno facendo discutere in Spagna ma non solo. “C’è preoccupazione e assoluto rifiuto per molte delle decisioni arbitrali di questa stagione, nella quale siamo statifortemente – si legge nella nota – Siamo la 14esima squadra dellaper falli commessi avendo giocato anche una partita in più, eppure per numero dirossi siamo primi e per...