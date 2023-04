Licia Ronzulli rompe il silenzio: «Falso che io vada nella Lega, penso solo alla salute di Berlusconi» (Di sabato 8 aprile 2023) Da quando è stato chiaro che il ricovero di Silvio Berlusconi era qualcosa di più grave della solita visita di controllo, prima con la scoperta dell’infezione polmonare poi con la diagnosi di «leucemia mielomoncitica cronica», oltre ai numerosissimi messaggi di auguri di pronta guarigione, sono iniziate a circolare indiscrezioni sul futuro di Forza Italia e su quello di alcuni suoi componenti. Tra questi, quello di Licia Ronzulli che, appena due settimane fa, ha perso il ruolo di coordinatrice del partito in Lombardia. Dopo qualche giorno di silenzio, è lei stessa però a dissipare i dubbi e stroncare le voci di chi la vorrebbe lontana da Forza Italia, pronta ad accasarsi alla Lega. «Il mio unico pensiero è la salute del presidente Berlusconi. La mia ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Da quando è stato chiaro che il ricovero di Silvioera qualcosa di più grave della solita visita di controllo, prima con la scoperta dell’infezione polmonare poi con la diagnosi di «leucemia mielomoncitica cronica», oltre ai numerosissimi messaggi di auguri di pronta guarigione, sono iniziate a circolare indiscrezioni sul futuro di Forza Italia e su quello di alcuni suoi componenti. Tra questi, quello diche, appena due settimane fa, ha perso il ruolo di coordinatrice del partito in Lombardia. Dopo qualche giorno di, è lei stessa però a dissipare i dubbi e stroncare le voci di chi la vorrebbe lontana da Forza Italia, pronta ad accasarsi. «Il mio unico pensiero è ladel presidente. La mia ...

