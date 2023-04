L'Hellas Verona gioca con la maglia celebrativa dei 120 anni, che è una delle più belle della Serie A (Di sabato 8 aprile 2023) L'Hellas Verona nella partita di oggi contro il Sassuolo indosserà una maglia celebrativa per il 120° anniversario della fondazione del club. Questa maglia oltre a commemorare un traguardo importante nella storia della società e dei tifosi, si inserisce di diritto tra le maglie più belle della Serie A di quest'anno. Il design della maglia celebrativa, prodotta da Macron (che già aveva riproposto anni fa un design storico per la Lazio), si ispira alla storia del club, con dettagli come l'etichetta inserita in basso a destra che sottolinea l'anno di fondazione, 1903. La maglia è divisa a metà (ricordando il primo e ... Leggi su gqitalia (Di sabato 8 aprile 2023) L'nella partita di oggi contro il Sassuolo indosserà unaper il 120°versariofondazione del club. Questaoltre a commemorare un traguardo importante nella storiasocietà e dei tifosi, si inserisce di diritto tra le maglie piùA di quest'anno. Il design, prodotta da Macron (che già aveva ripropostofa un design storico per la Lazio), si ispira alla storia del club, con dettagli come l'etichetta inserita in basso a destra che sottolinea l'anno di fondazione, 1903. Laè divisa a metà (ricordando il primo e ...

