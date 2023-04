"L'ha abbracciata più volte": si scatena l'ira di Totti su Ilary Blasi (Di sabato 8 aprile 2023) Procede a gonfie vele la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice, che da lunedì 17 aprile condurrà l'Isola dei famosi su Canale 5, vorrebbe far entrare il compagno a pieno titolo nella sua famiglia. E questo nonostante i presunti malumori di Francesco Totti sulle uscite di Bastian con i suoi figli. Nei giorni scorsi Ilary e il fidanzato sono stati immortalati da settimanale Chi mentre erano a cena insieme alla piccola Isabel, la figlia minore della coppia Blasi-Totti. I tre sono stati fotografati mentre erano a cena in una pizzeria di San Lorenzo a Roma. Insieme a loro ci sarebbe stata anche la famiglia di un'amica della figlia. Secondo quanto raccontano i presenti, come riportato dal Corriere della Sera, durante la cena Ilary, Bastian e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Procede a gonfie vele la storia trae Bastian Muller. La conduttrice, che da lunedì 17 aprile condurrà l'Isola dei famosi su Canale 5, vorrebbe far entrare il compagno a pieno titolo nella sua famiglia. E questo nonostante i presunti malumori di Francescosulle uscite di Bastian con i suoi figli. Nei giorni scorsie il fidanzato sono stati immortalati da settimanale Chi mentre erano a cena insieme alla piccola Isabel, la figlia minore della coppia. I tre sono stati fotografati mentre erano a cena in una pizzeria di San Lorenzo a Roma. Insieme a loro ci sarebbe stata anche la famiglia di un'amica della figlia. Secondo quanto raccontano i presenti, come riportato dal Corriere della Sera, durante la cena, Bastian e ...

