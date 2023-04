Lgbtq+ | Pd | “Non lasceremo che Meloni ‘Orbanizzi’ l’Italia”

Leggi su italiasera

(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – “Il governosi conferma alleato di Orban: con il ricorso della Commissione Europea contro la legge ungherese che discrimina le personesi sono schierati 15 paesi dell’Unione, tra questi non c’è. Negli anni passati il nostro Paese si è sempre posizionato in Europa dalla parte dell’avanzamento dei diritti, per questo incalzeremo il governo affinché cambi posizione, non ci‘orbanizzare’ senza reagire!”. Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su Twitter. “Il governofa una scelta di campo e si schiera con Orbàn e la sua legge che cancella le persone LGBT+, stabilendo un’assurda censura che vieta di mostrare ai minori, sia nei media che nelle scuole, qualsiasi contenuto inerente ai diversi orientamenti sessuali”, scrivono quindi i e le ...