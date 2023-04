Lgbt | Benifei | ' non lasceremo che Meloni ' orbanizzi' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il governosi conferma alleato di Orban: con il ricorso della Commissione Europea contro la legge ungherese che discrimina le personeQ+ si sono schierati 15 paesi dell'Unione, tra questi non c'è l'. Negli anni passati il nostro Paese si è sempre posizionato in Europa dalla parte dell'avanzamento dei diritti, per questo incalzeremo il governo affinché cambi posizione, non ci'orbanizzare' senza reagire!". Così Brando, capodelegazione Pd in Ue, su twitter.