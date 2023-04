L’euro digitale verrà utilizzato per “controllarci”? (Di sabato 8 aprile 2023) Il presidente della BCE ha ammesso che “ci sarà il controllo” per quanto riguarda L’euro digitale, con conseguente dispiacere della comunità delle criptovalute. Un video “scherzo” pubblicato circa 3 settimane fa e ampiamente condiviso sui social ritrae il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ammettere come L’euro digitale sarà utilizzato in modo “limitato” per controllare i pagamenti che le persone possono effettuare. Il video è stato evidenziato nelle ultime notizie del “Watcher Guru” il 7 aprile e ha generato molti rumors sui social media: Lagarde ha citato il desiderio di non fare affidamento su una “valuta di paesi ostili” o una valuta fornita da “un’azienda privata come Facebook o come Google“. Ha detto di essere “personalmente convinta che dobbiamo andare avanti” con ... Leggi su blockworld (Di sabato 8 aprile 2023) Il presidente della BCE ha ammesso che “ci sarà il controllo” per quanto riguarda, con conseguente dispiacere della comunità delle criptovalute. Un video “scherzo” pubblicato circa 3 settimane fa e ampiamente condiviso sui social ritrae il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ammettere comesaràin modo “limitato” per controllare i pagamenti che le persone possono effettuare. Il video è stato evidenziato nelle ultime notizie del “Watcher Guru” il 7 aprile e ha generato molti rumors sui social media: Lagarde ha citato il desiderio di non fare affidamento su una “valuta di paesi ostili” o una valuta fornita da “un’azienda privata come Facebook o come Google“. Ha detto di essere “personalmente convinta che dobbiamo andare avanti” con ...

