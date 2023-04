L’estetica del cappotto rivoltato (Di sabato 8 aprile 2023) “Grande è la confusione sotto il cielo”, affermava Mao Zedong: non pensava al cielo della moda sostenibile, ma la frase è applicabile a innumerevoli circostanze. Upcycling, recycling, remade sono etichette apposte a volte in modo che sembra casuale, e che forse lo è. Questo non favorisce la comprensione dei clienti della moda e dell’abbigliamento, molti dei quali trovano ancora perfettamente normale la dicitura “ecopelle” attribuita al poliuretano. L’upcycling ha poco a che fare con il riciclo di tessuti e fibre. Se l’idea è quella di ridurre gli sprechi infatti, l’enorme consumo di acqua necessaria alla trasformazione degli scarti può generare qualche dubbio legittimo; piuttosto, nelle varianti “post consumer” (modifica di capi esistenti) e “pre consumer” (uso di tessuto non passato dalle mani del cliente finale) parte dal “rammarico per lo spreco” (mottanai, nella cultura ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 aprile 2023) “Grande è la confusione sotto il cielo”, affermava Mao Zedong: non pensava al cielo della moda sostenibile, ma la frase è applicabile a innumerevoli circostanze. Upcycling, recycling, remade sono etichette apposte a volte in modo che sembra casuale, e che forse lo è. Questo non favorisce la comprensione dei clienti della moda e dell’abbigliamento, molti dei quali trovano ancora perfettamente normale la dicitura “ecopelle” attribuita al poliuretano. L’upcycling ha poco a che fare con il riciclo di tessuti e fibre. Se l’idea è quella di ridurre gli sprechi infatti, l’enorme consumo di acqua necessaria alla trasformazione degli scarti può generare qualche dubbio legittimo; piuttosto, nelle varianti “post consumer” (modifica di capi esistenti) e “pre consumer” (uso di tessuto non passato dalle mani del cliente finale) parte dal “rammarico per lo spreco” (mottanai, nella cultura ...

