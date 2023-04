Legge anti - Lgbt Ungheria: l'Italia non sostiene la causa Ue (Di sabato 8 aprile 2023) Un'assenza che pesa: l'Italia non si unirà alla causa della Commissione europea contro la Legge ungherese che 'vieta la promozione ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 8 aprile 2023) Un'assenza che pesa: l'non si unirà alladella Commissione europea contro laungherese che 'vieta la promozione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Quindici Paesi Ue presentano ricorso contro la legge ungherese anti Lgbtq+. L'Italia si schiera con Orbán - TeresaBellanova : Vergognosa la scelta del governo di non schierarsi insieme ai nostri partner storici contro la legge anti-#Lgbt di… - TizianaFerrario : L’Italia non c’è e mi sento a disagio. Ma come si fa a non partecipare alla causa intentata da Parlamento europeo e… - mark5u : RT @Radicali: La commissione UE fa causa all'Ungheria, insieme al Parlamento europeo e 15 Paesi membri, per la legge anti #LGBTQIA. l'Itali… - RosarioCimino11 : RT @Radicali: La commissione UE fa causa all'Ungheria, insieme al Parlamento europeo e 15 Paesi membri, per la legge anti #LGBTQIA. l'Itali… -