Legge anti-Lgbt Ungheria: l'Italia non sostiene la causa Ue (Di sabato 8 aprile 2023) Un'assenza che pesa: l'Italia non si unirà alla causa della Commissione europea contro la Legge ungherese che "vieta la promozione dell'omosessualità" tra i minori. Se salgono a 15 gli Stati membri dell'Unione europea che, insieme al Parlamento europeo, parteciperanno al ricorso contro il governo di Viktor Orbán in merito alla norma anti propaganda Lgbt. Tra gli ultimi governi ad aderire quelli di Francia e Germania, che andranno a allearsi a Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Irlanda, Austria, Finlandia, Svezia, Slovenia, Grecia e Malta nella più grande causa per violazione dei diritti umani ed europei dinanzi alla Corte di Giustizia che ha sede a Lussemburgo. Manca, invece, il nostro Paese. Lo comunica l'ong Forbidden Colors, sostenitrice delle adesioni ...

