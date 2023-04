Legge anti Lgbt | l’Ue contro Orbán | ma Meloni lo difende

(Di sabato 8 aprile 2023) Gli ultimi a unirsi, ieri, sono stati Francia e Germania portando così a 15 il numero degli Stati che, insieme al Parlamento europeo, si uniranno alla Commissione Ue nella causa first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Quindici Paesi Ue presentano ricorso contro la legge ungherese anti Lgbtq+. L'Italia si schiera con Orbán - TeresaBellanova : Vergognosa la scelta del governo di non schierarsi insieme ai nostri partner storici contro la legge anti-#Lgbt di… - raffaellapaita : La #Meloni continua ad isolare l’Italia schierandosi al fianco di #Orbán invece di contrastare la vergognosa legge… - sarasar23985949 : RT @LaNotiziaTweet: Sono diventati 15 gli Stati Ue contrari alla legge ungherese sulla 'promozione dell'omosessualità ai minori'. L'Italia… - parmeggiani_b : RT @LaPrimaManina: Metti che la UE e 15 Paesi Ue ricorrano contro la legge ungherese anti Lgbtq+. Metti che il provvedimento sia definito… -

... per voce della presidente del gruppo Raffaella Paita, attacca: 'La Meloni continua a isolare l'Italia schierandosi al fianco di Orbán invece di contrastare la vergognosaLgbtq+ insieme ...... per voce della presidente del gruppo Raffaella Paita, attacca: "La Meloni continua ad isolare l'Italia schierandosi al fianco di Orbán invece di contrastare la vergognosaLgbtq+ insieme ...... ma vi sono anche dei rischi e delle minacce, a partire dalle normative- alcool, che spesso on fanno un distinguo fra birra, vino e superalcolici e che sono sfociate nellairlandese che ...

L'Ue fa causa all'Ungheria di Orban per la legge anti-gay, l'Italia non c'è TGCOM

Alfiero Grandi, vicepresidente del Coordinamento per la democrazia costituzionale presieduto dal costituzionalista Massimo Villone, è tra coloro che da tempo si stanno impegnando per le firme su una ...Quindici Stati membri, così come il Parlamento europeo, hanno aderito ma non l’Italia. +Europa continuerà a lottare, al fianco delle comunità LGBTI+ europee, per riportare l’Italia – conclude l’espone ...