Legge anti Lgbt: l'Ue contro Orbán, ma Meloni lo difende (Di sabato 8 aprile 2023) Gli ultimi a unirsi, ieri, sono stati Francia e Germania portando così a 15 il numero degli Stati che, insieme al Parlamento europeo, si uniranno alla Commissione Ue nella causa first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Quindici Paesi Ue presentano ricorso contro la legge ungherese anti Lgbtq+. L'Italia si schiera con Orbán - TeresaBellanova : Vergognosa la scelta del governo di non schierarsi insieme ai nostri partner storici contro la legge anti-#Lgbt di… - Radicali : La commissione UE fa causa all'Ungheria, insieme al Parlamento europeo e 15 Paesi membri, per la legge anti… - Marco03702094 : RT @itsmeback_: Ogni tanto una bella notizia. l'Italia di schiera con Orban! Quindici Paesi Ue ricorrono contro la legge ungherese anti L… - chrcnsnn : RT @PossibileIt: L'Italia non è tra i quindici paesi europei che presenteranno il ricorso contro la legge 'anti LGBT' di Orban, reazionaria… -