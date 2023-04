Legge 104 cambiano le regole: attenzione ai permessi (Di sabato 8 aprile 2023) Novità in merito alla Legge 104, cambiano le regole inerenti ai permessi. Vediamo nel dettaglio che cosa è stato modificato. La Legge 104 consente ai lavoratori con disabilità di avere, ogni mese, dei giorni di permesso. Consente anche a lavoratori non affetti da alcuna disabilità di avere ugualmente permessi per assistere familiari invalidi. Di recente le regole sono state modificate. Vediamo insieme cosa è cambiato. Importanti novità in merito alla Legge 104/ Ilovetrading.itCon una nuova circolare, datata 4 aprile 2023, l’Inps ha comunicato diverse novità in merito alla Legge 104. Novità che rappresentano un adeguamento rispetto alla direttiva europea. L’Inps, con la sua circolare, ha voluto fornire precise indicazioni ai dipendenti ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 8 aprile 2023) Novità in merito alla104,leinerenti ai. Vediamo nel dettaglio che cosa è stato modificato. La104 consente ai lavoratori con disabilità di avere, ogni mese, dei giorni di permesso. Consente anche a lavoratori non affetti da alcuna disabilità di avere ugualmenteper assistere familiari invalidi. Di recente lesono state modificate. Vediamo insieme cosa è cambiato. Importanti novità in merito alla104/ Ilovetrading.itCon una nuova circolare, datata 4 aprile 2023, l’Inps ha comunicato diverse novità in merito alla104. Novità che rappresentano un adeguamento rispetto alla direttiva europea. L’Inps, con la sua circolare, ha voluto fornire precise indicazioni ai dipendenti ...

