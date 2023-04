Legale innocenti condannati: “Ora Procura sani buchi strage Borsellino” (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Il depistaggio sulla strage di Via D’Amelio “nasce in alto” e i due poliziotti le cui posizioni sono state prescritte nella sentenza “erano solo due anelli deboli”. A dirlo all’Adnkronos è l’avvocata Rosalba Di Gregorio, Legale di parte civile di alcuni degli innocenti accusati ingiustamente da Scarantino della strage di via D’Amelio, che hanno scontato anche 15 anni in carcere al 41 bis. Sono sette in tutto gli innocenti condannati ingiustamente per l’attentato al giudice Borsellino. Si tratta di Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso. Lo scorso 12 luglio il tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Il depistaggio sulladi Via D’Amelio “nasce in alto” e i due poliziotti le cui posizioni sono state prescritte nella sentenza “erano solo due anelli deboli”. A dirlo all’Adnkronos è l’avvocata Rosalba Di Gregorio,di parte civile di alcuni degliaccusati ingiustamente da Scarantino delladi via D’Amelio, che hanno scontato anche 15 anni in carcere al 41 bis. Sono sette in tutto gliingiustamente per l’attentato al giudice. Si tratta di Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso. Lo scorso 12 luglio il tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e ...

