Lega Pro | Feralpisalò promossa in Serie B

Decisivo il gol di Plescia in avvio di secondo tempo, con laSesto che rischia di compromettere il proprio secondo posto in classifica. GLI HIGHLIGHTSL' Audace Cerignola si impone di misura sul Crotone , termina 0 - 1 la sfida dell'Ezio Scida nella 36esima giornata di Serie C 2022/23. Dopo un primo tempo a reti inviolate è D'Ausilio all'83esimo a ...La partita Picerno - Messina di sabato 8 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36° giornata del Girone C di Serie C 2022 - ...

Feralpisalò, la prima "storica" in B. Sono bastati 15 anni per questo traguardo da... leoni! TUTTO mercato WEB

La Feralpisalò è promossa per la prima volta in serie B. I “Leoni del Garda” battendo oggi la Triestina hanno ottenuto la matematica certezza di giocare nella serie ...I calabresi, reduci da una vittoria interna contro il Taranto, continuano ad onorare la regular season con l’obiettivo di conquistare il maggior numero di punti possibili e consolidare una classifica ...