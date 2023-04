Lecce-Napoli, lite sfiorata tra tifosi ed Edo De Laurentiis in tribuna (Di sabato 8 aprile 2023) Il Napoli può godersi una Pasqua in serenità dopo la vittoria di ieri contro il Lecce: i tre punti conquistati in Puglia hanno riportato gli azzurri a +19 sulla Lazio, impegnata stasera in un match delicato contro la Juventus. Una vittoria sofferta e arrivata anche con un briciolo di fortuna (che ogni tanto non guasta mai), ma importantissima visti soprattutto i pareggi di Milan e Inter, adesso a -22 e -23. Esultanza Napoli (FOTO: SSC Napoli) Anche ieri il settore ospiti del Via del Mare era pieno di tifosi partenopei pronti a sostenere la squadra e anche questa volta non sono mancati i cori contro il presidente Aurelio De Laurentiis. Tensioni in tribuna durante Lecce Napoli A Lecce non era presente il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) Ilpuò godersi una Pasqua in serenità dopo la vittoria di ieri contro il: i tre punti conquistati in Puglia hanno riportato gli azzurri a +19 sulla Lazio, impegnata stasera in un match delicato contro la Juventus. Una vittoria sofferta e arrivata anche con un briciolo di fortuna (che ogni tanto non guasta mai), ma importantissima visti soprattutto i pareggi di Milan e Inter, adesso a -22 e -23. Esultanza(FOTO: SSC) Anche ieri il settore ospiti del Via del Mare era pieno dipartenopei pronti a sostenere la squadra e anche questa volta non sono mancati i cori contro il presidente Aurelio De. Tensioni indurantenon era presente il ...

