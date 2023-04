Lecce-Napoli: Insulti pesanti contro Edo De Laurentiis, lite sfiorata in tribuna (Di sabato 8 aprile 2023) Lecce-Napoli: Insulti pesanti contro il vice-presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis durante la partita, ma la lite viene evitata dal servizio d’ordine azzurro. Durante la partita di Lecce-Napoli, alcuni tifosi salentini hanno rivolto pesanti Insulti a Edoardo De Laurentiis, vice-presidente del Napoli. Fortunatamente, il servizio d’ordine del Napoli è riuscito a evitare qualsiasi tipo di alterco. Inoltre, anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato oggetto di cori offensivi provenienti dal settore ospite, rappresentato dai gruppi organizzati di Curva A e B. La tensione tra le due ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 aprile 2023)il vice-presidente delEdoardo Dedurante la partita, ma laviene evitata dal servizio d’ordine azzurro. Durante la partita di, alcuni tifosi salentini hanno rivoltoa Edoardo De, vice-presidente del. Fortunatamente, il servizio d’ordine delè riuscito a evitare qualsiasi tipo di alterco. Inoltre, anche Aurelio De, presidente del, è stato oggetto di cori offensivi provenienti dal settore ospite, rappresentato dai gruppi organizzati di Curva A e B. La tensione tra le due ...

