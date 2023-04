Lecce-Napoli, Edoardo De Laurentiis nel mirino: rissa sfiorata (Di sabato 8 aprile 2023) Lecce-Napoli, ecco che cosa è accaduto nel corso della partita: il figlio del presidente, Edoardo De Laurentiis, ha rischiato di essere coinvolto in una rissa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lecce-Napoli è stata una partita particolarmente dura per gli azzurri, che dopo la brutta sconfitta contro il Milan dovevano necessariamente vincere per riprendere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 8 aprile 2023), ecco che cosa è accaduto nel corso della partita: il figlio del presidente,De, ha rischiato di essere coinvolto in una. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMè stata una partita particolarmente dura per gli azzurri, che dopo la brutta sconfitta contro il Milan dovevano necessariamente vincere per riprendere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - andreaabodi : Il #razzismo è insopportabile ovunque, tanto più su un campo di calcio … su qualunque campo di calcio, a partire da… - msizi_agri : RT @TheEuropeanLad: FT: Lecce 1-2 Napoli. Napoli go 19 points above Lazio again. - TylerDu12296850 : Le differenze tra il 'Pari deludente del Milan' e 'Il Napoli fatica a Lecce ma riparte' sono un clamoroso autogol d… -