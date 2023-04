Lecce-Napoli, Edoardo De Laurentiis ha rischiato schiaffi dai salentini (Di sabato 8 aprile 2023) Il vice presidente del Napoli, nonché figlio del presidente, Edoardo De Laurentiis durante la partita contro il Lecce sulle tribune del Giardiniero ha rischiato di finire coinvolto in una rissa con i tifosi salentini. A raccontarlo è il Corriere dello Sport che scrive come in occasione del gol del 2-1 su pasticcio della difesa del Lecce, il vice presidente ha rischiato di ricevere qualche schiaffo dal pubblico di casa. Alcuni infatti hanno provato ad avvicinarsi a lui. Per fortuna la rissa è stato solo sfiorata grazie all’intervento tempestivo ed efficace del servizio di sicurezza dello stadio. Chiaro che il motivo dell’astio si può ricondurre alla rivalità storica tra il Lecce e il Bari. Quest’ultimo è di proprietà della famiglia De ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 aprile 2023) Il vice presidente del, nonché figlio del presidente,Dedurante la partita contro ilsulle tribune del Giardiniero hadi finire coinvolto in una rissa con i tifosi. A raccontarlo è il Corriere dello Sport che scrive come in occasione del gol del 2-1 su pasticcio della difesa del, il vice presidente hadi ricevere qualche schiaffo dal pubblico di casa. Alcuni infatti hanno provato ad avvicinarsi a lui. Per fortuna la rissa è stato solo sfiorata grazie all’intervento tempestivo ed efficace del servizio di sicurezza dello stadio. Chiaro che il motivo dell’astio si può ricondurre alla rivalità storica tra ile il Bari. Quest’ultimo è di proprietà della famiglia De ...

