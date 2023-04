Le zipline più adrenaliniche d’Europa | itinerari da non perdere

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 8 aprile 2023) Life&People.it Sfidare i propri limiti e provare a volare, a tutta velocità anche se per pochi minuti. L’uomo ce l’ha fatta: è riuscito a realizzare il suo sogno eterno. Come? Appendendosi ad un filo d’acciaio, ad altezze incredibili, nel cuore di paesaggi mozzafiato, viaggiando ad alta velocità grazie alle. Gli amanti dell’avventura, del brivido e delle emozioni forti, sanno bene che un percorsonon può non essere messo in agenda quando si organizzano le vacanze. La parola d’ordine per un’avventura del genere è solo una: adrenalina. Sono tanti i punti panoramici nel cuore dell’Europa che oggi accolgono percorsi davvero spericolati all’aria aperta. Un modo alternativo per ammirare le bellezze naturali da una prospettiva diversa dal solito, privilegiata, semplicemente sospesi nel vuoto, non adatto ai deboli di cuore. Che cos’è una ...