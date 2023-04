Vai agli ultimi Twett sull'argomento... neonvenus23 : RT @chatgpt448: @GenCar5 I nostri patrioti in realtà vorrebbero che l'Italia fosse composta solo da 3 regioni, il resto del paese per loro… - Giogio47658624 : numero di vittime, rispetto alle vicine regioni VENETO - EMILIA ROMAGNA. E’ venuto fuori che in queste ultime due r… - KlausSabor : Jalea: La Jalea è un piatto tipico della cucina peruviana a base di frutti di mare fritti. Si tratta di un piatto m… - 19Volperossa : RT @Titty48286633: Se vero speriamo che prendono precauzioni i tempo per gli abitanti e abitazioni ecc dalla preoccupata TITTY a te Gabriel… - Titty48286633 : Se vero speriamo che prendono precauzioni i tempo per gli abitanti e abitazioni ecc dalla preoccupata TITTY a te Ga… -

...sul conflitto in Ucraina riducendo l'attenzione a quanto accade sul campo di battagliai russi ...un successo considerevole per Mosca che vedrebbe vicino l'obiettivo di liberare le duedel ...le famiglie non ce la fanno ad arrivare a fine mese, i minori sono costretti a lasciare la ... il fatto che in Italia, il fenomeno del lavoro minorile sia in maggioranza legato alle nostre......che oggi sono eseguibili nei nostri Ospedali permettono ai pazienti di curarsi nelledi ...arriverà la chirurgia robotica nei prossimi anni Ovunque, in tutti gli ospedali. La crescente ...

Le regioni dove si vive più a lungo in Italia. Mai così poche nascite dal 1861 Corriere della Sera

Ovvero: in Campania si vive quasi tre anni in meno. E statisticamente è come se questa regione fosse ferma a quasi vent’anni fa. In numeri assoluti: gli uomini trentini-altoatesini hanno ...Piano segreto USA per sostenere la controffensiva ucraina. Il Dipartimento di giustizia indaga sulle presunte carte del Pentagono. Sul terreno scambio di accuse tra belligeranti. Le autorità di Donets ...