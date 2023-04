Le milanesi frenano | Roma e Lazio possono approfittarne

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 aprile 2023) Inter e Milan non vanno oltre il pari nei rispettivi match, ora ci sarà l’incrocio Torino-: con Mourinho a sfidare Juric e laall’Olimpico con la Juventus Inter e Milan non vanno oltre il pari nei rispettivi match, ora ci sarà l’incrocio Torino-: con Mourinho a sfidare Juric e laall’Olimpico con la Juventus. I biancocelesti potrebbero ipotecare sempre di più il secondo posto dovesse arrivare un risultato positivo, mentre i giallorossi potrebbero agganciare la squadra di Pioli al terzo posto e staccare leggermente i nerazzurri. La lotta alla Champions si fa sempre più avvincente in Serie A. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.