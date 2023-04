Le madri detenute e l’ingiustizia italiana dei bambini che restano in carcere (Di sabato 8 aprile 2023) Le donne nelle carceri italiane sono poco meno di 2500 – 2.392 al 31 dicembre 2022. Una minoranza rispetto al numero totale delle persone recluse in tutto il Paese, ma con esigenze specifiche che rendono la loro situazione particolarmente delicata. Un caso particolare è quello delle madri detenute che, anche se sono in numero molto limitato, hanno bisogno di normative ad hoc per tutelare soprattutto i loro figli, piccoli o piccolissimi, che in alcuni (ma già troppi) casi sono reclusi dietro le sbarre insieme a loro. La situazione delle madri detenute Alla fine di gennaio le madri nei penitenziari italiani erano 15, con 17 figli al seguito, riportava un rapporto dell’associazione Antigone. A fine febbraio erano già 21, con 24 piccoli. A fine marzo, secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione ... Leggi su gravidanzaonline (Di sabato 8 aprile 2023) Le donne nelle carceri italiane sono poco meno di 2500 – 2.392 al 31 dicembre 2022. Una minoranza rispetto al numero totale delle persone recluse in tutto il Paese, ma con esigenze specifiche che rendono la loro situazione particolarmente delicata. Un caso particolare è quello delleche, anche se sono in numero molto limitato, hanno bisogno di normative ad hoc per tutelare soprattutto i loro figli, piccoli o piccolissimi, che in alcuni (ma già troppi) casi sono reclusi dietro le sbarre insieme a loro. La situazione delleAlla fine di gennaio lenei penitenziari italiani erano 15, con 17 figli al seguito, riportava un rapporto dell’associazione Antigone. A fine febbraio erano già 21, con 24 piccoli. A fine marzo, secondo i dati del Dipartimento dell’amministrazione ...

