Le folli ambizioni imperialiste e le contraddizioni del nuovo Concetto di Politica Estera russo

(Di sabato 8 aprile 2023) Uno dei pochi pregi, forse l’unico, della leadership russa è la sua smaccata sincerità. Al netto della propaganda e delle narrazioni con le quali il Cremlino giustifica la propria, Mosca è sempre piuttosto chiara sulle proprie intenzioni strategiche. Ildidella Federazione Russa”, approvato da Vladimir Putin il 31 marzo, crea il quadro dentro al quale si muoveranno le istituzioni russe. Va detto che ilè più una mappa che un manuale di istruzioni: non è un documento vincolante, e le decisioni in materia dirimangono prerogativa del Cremlino e dei diversi personaggi ai quali l’amministrazione presidenziale affida i dossier scottanti. Per di più, il documento stesso conferma la geografia ...