Le cose che non ti ho detto: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 8 aprile 2023) Le cose che non ti ho detto: trama, cast e streaming del film su Rai 3 Le cose che non ti ho detto è il film in onda questa sera, sabato 8 aprile 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da William Nicholson. Grace ed Edward sono una coppia sposata da trent’anni. Un giorno confessa al figlio Jamie di voler lasciare sua madre e quando finalmente glielo dirà Grace cercherà di ritrovare il suo equilibrio e capirà che non è mai troppo tardi per essere felici. Gli attori protagonisti sono Annette Bening e Bill Nighy. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Le cose che non ti ho detto. Trama Il film racconta la storia di una coppia di coniugi, Grace (Annette Bening) ed Edward (Bill Nighy). I due sono sposati da 29 anni e la loro vita nella ... Leggi su tpi (Di sabato 8 aprile 2023) Leche non ti ho: trama, cast e streaming del film su Rai 3 Leche non ti hoè il film in onda questa sera, sabato 8 aprile 2023, su Rai 3 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da William Nicholson. Grace ed Edward sono una coppia sposata da trent’anni. Un giorno confessa al figlio Jamie di voler lasciare sua madre e quando finalmente glielo dirà Grace cercherà di ritrovare il suo equilibrio e capirà che non è mai troppo tardi per essere felici. Gli attori protagonisti sono Annette Bening e Bill Nighy. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Leche non ti ho. Trama Il film racconta la storia di una coppia di coniugi, Grace (Annette Bening) ed Edward (Bill Nighy). I due sono sposati da 29 anni e la loro vita nella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Sintesi del dibattito PNRR. Ci accapigliamo per soldi a debito che non sappiamo quanto costano per fare cose che no… - sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: 'Nel finale contro l'Inter ci sono state cose brutte da vedere. Ma c'è chi è arrivato in ca… - Gitro77 : No, non è una scelta dei singoli Paesi. I fondi vanno allocati in base alle priorità indicate dalla UE. Come transi… - __impasto : RT @poicipensa44: A me non dispiace un cazzo invece; ma possibile che non si possano più dire le cose come stanno? Se vai a correre in un b… - Antonius11 : @freetime_lost @BelpietroTweet Difficile spiegare queste cose basilari ad un #NOVax, che tra l'altro è #fascista e… -