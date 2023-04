Le cose che non ti ho detto, trama e cast del film di stasera su Rai 3 (Di sabato 8 aprile 2023) stasera su Rai 3 va in on il dramma familiare: Le cose che non ti ho detto: trama e cast del film diretto da William Nicholson Le cose che non ti ho detto è il dramma familiare che Rai 3 manda in onda stasera in prima serata. La pellicola, diretta William Nicholson è stata scritta dallo stesso regista. trama, cast e trailer del film. Le cose che non ti ho detto: trama La storia segue le vicende di una coppia ormai sposata da quasi trent'anni: Grace ed Edward. I due vivono in tranquillità nella cittadina costiera di Seaford: Grace, da sempre amante della letteratura e della poesia, è in pensione e trascorre il suo tempo lavorando a ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 aprile 2023)su Rai 3 va in on il dramma familiare: Leche non ti hodeldiretto da William Nicholson Leche non ti hoè il dramma familiare che Rai 3 manda in ondain prima serata. La pellicola, diretta William Nicholson è stata scritta dallo stesso regista.e trailer del. Leche non ti hoLa storia segue le vicende di una coppia ormai sposata da quasi trent'anni: Grace ed Edward. I due vivono in tranquillità nella cittadina costiera di Seaford: Grace, da sempre amante della letteratura e della poesia, è in pensione e trascorre il suo tempo lavorando a ...

