Le 10 migliori serie tv sul calcio, per quelli a cui non basta vedere le partite (Di sabato 8 aprile 2023) Dalla fiction alla realtà. Le serie tv sul calcio sono tante, molte ispirate a fatti realmente accaduti (come quelle su Totti e Maradona), altre con protagonisti i giocatori stessi, per mesi sotto l’occhio delle telecamere e con i microfoni aperti anche in quel tempio sacro che è lo spogliatoio. Abbiamo selezionato . Il Grande Gioco Una serie Sky Original in otto episodi per conoscere i segreti e i retroscena del mondo del calciomercato. Protagonisti della serie Francesco Montanari (Il Libanese in Romanzo Criminale), che interpreta Corso Manni, procuratore caduto in disgrazia, Giancarlo Giannini, che veste i panni di Dino De Gregorio, fondatore dell’agenzia di calciatori più potente d’Italia contro cui Manni medita vendetta, ed Elena Radonicich, figlia di De Gregorio ed ex moglie di Manni, a caccia del ... Leggi su gqitalia (Di sabato 8 aprile 2023) Dalla fiction alla realtà. Letv sulsono tante, molte ispirate a fatti realmente accaduti (come quelle su Totti e Maradona), altre con protagonisti i giocatori stessi, per mesi sotto l’occhio delle telecamere e con i microfoni aperti anche in quel tempio sacro che è lo spogliatoio. Abbiamo selezionato . Il Grande Gioco UnaSky Original in otto episodi per conoscere i segreti e i retroscena del mondo delmercato. Protagonisti dellaFrancesco Montanari (Il Libanese in Romanzo Criminale), che interpreta Corso Manni, procuratore caduto in disgrazia, Giancarlo Giannini, che veste i panni di Dino De Gregorio, fondatore dell’agenzia di calciatori più potente d’Italia contro cui Manni medita vendetta, ed Elena Radonicich, figlia di De Gregorio ed ex moglie di Manni, a caccia del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ____thisisme__ : RT @Kat82131855: Che se poi se proprio vogliamo aprire una polemica io non accetto che l'amika geniale una delle migliori serie italiane de… - sportli26181512 : Lecce-Napoli, le pagelle: Di Lorenzo mai domo, 6,5. Raspadori non al top, 5: Lecce-Napoli, le pagelle: Di Lorenzo m… - programmaziontv : Samsung Galaxy A54 5G è arrivato: scheda tecnica e recensione. Uno dei migliori smartphone di fascia media: Samsung… - fleursparadise : una delle migliori serie tv in circolazione conclusasi in uno dei peggiori modi possibili, io ancora non me la sono… - daniimpera : @Lorenzo11122 eh però io leggevo mesi fa che lautaro era uno dei migliori attaccanti al mondo che lukaku ora che to… -