Lazio sempre più seconda, la Juve si arrende: 2-1 all’Olimpico, gol di Milinkovic, Rabiot e Zaccagni (Di sabato 8 aprile 2023) Terza vittoria consecutiva per i biancocelesti. Nel prossimo turno di campionato per la Lazio impegno in trasferta sul campo dello Spezia, la Juventus affronterà fuori casa il Sassuolo Leggi su lastampa (Di sabato 8 aprile 2023) Terza vittoria consecutiva per i biancocelesti. Nel prossimo turno di campionato per laimpegno in trasferta sul campo dello Spezia, lantus affronterà fuori casa il Sassuolo

