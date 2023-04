Lazio | Sarri | il fallo di Milinkovic? Juve doveva finire in nove

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #SerieA - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - juventusfc : ?? Allegri: «Sarri sta facendo un grandissimo lavoro, la sua Lazio è molto più solida ora e lo dimostrano i numeri.… - RudyEko9090 : RT @SiaranBolaLive: Lazio 2-1 Juventus Sarri: - GoalItalia : Sarri e la gestione dei cartellini ?? -

ROMA - Laconsolida il secondo posto. Juve battuta 2 - 1 con i gol di Milinkovic e Zaccagni. Di Rabiot la rete del momentaneo 1 - 1. Sono 58 punti in classifica, +5 sulla Roma +6 sul Milan quarto . Una ...Lo ha detto Maurizio, tecnico della, ai microfoni di Dazn dopo il successo sui bianconeri. Ora i biancocelesti hanno sette lunghezze di vantaggio sulla quinta, un bel viatico per arrivare ..., le parole di: "Gol Milinkovic Pensavo potesse fischiare fallo ma credo che la Juve dovesse finire in 9. Locatelli e Cuadrado andavano espulsi" Maurizioha parlato ai microfoni di ...

Lazio-Juve, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri ed Allegri La Lazio Siamo Noi

Video e Highlights di Lazio-Juventus 2-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2022/2023. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport.La Lazio vince e torna a battere la Juventus in campionato con una prestazione esaltante. A decidere la gara le reti di Milinkovic e Zaccagni che fissano il punteggio sul 2-1 con la rete ...