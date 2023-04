Lazio, Marusic: «Dobbiamo rimanere in alto fino alla fine» (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole di Marusic prima del calcio d’inizio di Lazio-Juve: «Abbiamo analizzato bene le due sfide, Dobbiamo essere attenti e concentrati» Intervenuto a Lazio Style Channel nel pre-partita di Lazio-Juventus, Adam Marusic ha dichiarato: «I punti in palio di questa sera sono molto importanti anche considerando gli altri risultati. Dobbiamo rimanere in alto fino alla fine anche se mancano tante partite. Abbiamo affrontato la Juventus due volte ed entrambe abbiamo perso. Abbiamo analizzato bene le due sfide, Dobbiamo essere attenti e concentrati per tutta la partita. Mi auguro di ottenere una vittoria. Sono molto orgoglioso dei miei numeri con la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Le parole diprima del calcio d’inizio di-Juve: «Abbiamo analizzato bene le due sfide,essere attenti e concentrati» Intervenuto aStyle Channel nel pre-partita di-Juventus, Adamha dichiarato: «I punti in palio di questa sera sono molto importanti anche considerando gli altri risultati.inanche se mancano tante partite. Abbiamo affrontato la Juventus due volte ed entrambe abbiamo perso. Abbiamo analizzato bene le due sfide,essere attenti e concentrati per tutta la partita. Mi auguro di ottenere una vittoria. Sono molto orgoglioso dei miei numeri con la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laziopress : Lazio-Juventus, Marusic nel pre partita: “Vogliamo rimanere in alto” - CalcioNews24 : Lazio, Marusic: «Dobbiamo rimanere in alto fino alla fine» - ChiamarsiBomber : Adam #Marusic nel pre partita di #LazioJuventus #Lazio #Juventus - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Marusic: 'Vogliamo rimanere in alto fino alla fine della stagione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Marusic: 'Vogliamo rimanere in alto fino alla fine della stagione' -