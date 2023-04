Lazio-Juventus, Vlahovic esce dolorante dopo aver subito un duro colpo (Di sabato 8 aprile 2023) Al 63? del match tra Lazio e Juventus, Dusan Vlahovic è stato costretto ad uscire dal campo dolorante dopo un brutto colpo subito nel primo tempo. In quel momento, il numero 9 bianconero era riuscito a restare in campo, ma nel secondo tempo il fastidio è diventato insopportabile. Il centravanti serbo ha, così, chiesto la sostituzione e, uscito dal campo, ha subito ricevuto un trattamento con il ghiaccio sulla caviglia destra. Al posto di Vlahovic è entrato Arkadiusz Milik. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Al 63? del match tra, Dusanè stato costretto ad uscire dal campoun bruttonel primo tempo. In quel momento, il numero 9 bianconero era riuscito a restare in campo, ma nel secondo tempo il fastidio è diventato insopportabile. Il centravanti serbo ha, così, chiesto la sostituzione e, uscito dal campo, haricevuto un trattamento con il ghiaccio sulla caviglia destra. Al posto diè entrato Arkadiusz Milik. SportFace.

