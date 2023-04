Lazio-Juventus, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di sabato 8 aprile 2023) Questa sera alle 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita la Juventus nella gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Si affrontano due delle squadre più in forma del campionato con i biancolesti che provano a coltivare il secondo posto e i bianconeri che continuano la scalata. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Lazio-Juventus. Il momento della Lazio La Lazio si presenta alla sfida essendo reduce da due successi consecutivi, ottenuti sul campo del Monza e nel derby capitolino contro la Roma. I biancocelesti sono in piena forma e soprattutto lanciati nel mantenere il secondo posto. Anche perché una delle inseguitrici, l’Inter, ieri si è fermata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Questa sera alle 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, laospita lanella gara valida per la 29esima giornata diA. Si affrontano due delle squadre più in forma del campionato con i biancolesti che provano a coltivare il secondo posto e i bianconeri che continuano la scalata. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dellaLasi presenta alla sfida essendo reduce da due successi consecutivi, ottenuti sul campo del Monza e nel derby capitolino contro la Roma. I biancocelesti sono in piena forma e soprattutto lanciati nel mantenere il secondo posto. Anche perché una delle inseguitrici, l’Inter, ieri si è fermata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - mirkonicolino : La #Juventus, esattamente come la #Lazio, ha collaborato fattivamente all'individuazione dei deficienti, eppure per… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - LALAZIOMIA : Lazio-Juventus: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - LALAZIOMIA : Stasera Lazio-Juventus, Allegri: 'scontro diretto per il secondo posto' - TorinoToday -