Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Alle ore 20:45 in campo la sfida di Serie A tra Lazio e Juventus, ecco le probabili formazioni con le scelte di Sarri e Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri

L'articolo proviene da Calcio News 24.

