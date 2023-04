Lazio-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di sabato 8 aprile 2023) Lazio e Juventus si daranno battaglia sabato sera per la 29esima giornata di campionato. Il big match andrà in scena all'Olimpico di Roma alle 20:45. Leggi su itasportpress (Di sabato 8 aprile 2023)si daranno battaglia sabato sera per la 29esima giornata di campionato. Il big match andrà in scena all'Olimpico di Roma alle 20:45.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : A sinistra il dispositivo con cui il giudice sportivo ha chiuso, applicando la condizionale, la curva Nord #Lazio d… - mirkonicolino : La #Juventus, esattamente come la #Lazio, ha collaborato fattivamente all'individuazione dei deficienti, eppure per… - mirkonicolino : Nel dispositivo del giudice sportivo, contrariamente a quanto riportato nel comunicato relativo alla chiusura della… - gianmancho1 : RT @Gianpaolo_5: “Plusvalenze, per Roma e Lazio sentenza sportiva dopo l'estate'. Ma la giustizia sportiva non doveva essere tempestiva? O… - sportface2016 : #SerieA #LazioJuventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming -