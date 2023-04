Lazio-Juventus 2-1, Zaccagni: “Abbiamo subito poco, non voglio fermarmi a dieci gol” (Di sabato 8 aprile 2023) “Siamo veramente contenti, per la classifica era una gara importante e Abbiamo risposto sul campo benissimo. In altre situazioni Abbiamo sofferto di più, questa sera Abbiamo subito davvero poco. Il secondo posto adesso vale ancora di più”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni dopo la vittoria contro la Juventus. “Il mio gol? Ieri in allenamento è successa un’azione simile ma il difensore l’ha bloccata. Oggi invece è venuta alla perfezione. Era importante portare a casa i tre punti – ha detto l’esterno ai microfoni di DAZN – non sarà facile mantenere il 2° posto siamo tutte lì attaccate e non bisogna perdere terreno: dobbiamo continuare così. Sono arrivato a dieci gol e non voglio ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) “Siamo veramente contenti, per la classifica era una gara importante erisposto sul campo benissimo. In altre situazionisofferto di più, questa seradavvero. Il secondo posto adesso vale ancora di più”. Lo ha detto l’attaccante dellaMattiadopo la vittoria contro la. “Il mio gol? Ieri in allenamento è successa un’azione simile ma il difensore l’ha bloccata. Oggi invece è venuta alla perfezione. Era importante portare a casa i tre punti – ha detto l’esterno ai microfoni di DAZN – non sarà facile mantenere il 2° posto siamo tutte lì attaccate e non bisogna perdere terreno: dobbiamo continuare così. Sono arrivato agol e non...

