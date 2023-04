Lazio-Juventus 2-1, Rabiot: “Un primo tempo vergognoso. La mia stagione? Sono cresciuto molto” (Di sabato 8 aprile 2023) “Abbiamo approcciato male la gara, con un primo tempo in cui non abbiamo vinto un duello. Nel secondo abbiamo fatto meglio ma non è bastato”. Adrien Rabiot commenta così ai microfoni di Dazn la sconfitta contro la Lazio. Poi risponde sulla sua stagione: “Sono cresciuto molto grazie al mister negli ultimi due anni, ora cerco di fare più gol e dominare a centrocampo. Sono contento della mia stagione e provo a dare sempre il 100% e aiutare i compagni di squadra. Mi piace giocare più alto, mentre in Nazionale dò maggiore equilibrio visti i tanti giocatori offensivi presenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) “Abbiamo approcciato male la gara, con unin cui non abbiamo vinto un duello. Nel secondo abbiamo fatto meglio ma non è bastato”. Adriencommenta così ai microfoni di Dazn la sconfitta contro la. Poi risponde sulla sua: “grazie al mister negli ultimi due anni, ora cerco di fare più gol e dominare a centrocampo.contento della miae provo a dare sempre il 100% e aiutare i compagni di squadra. Mi piace giocare più alto, mentre in Nazionale dò maggiore equilibrio visti i tanti giocatori offensivi presenti”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyGreatest11 : Juventus vs Lazio 93/94 Unstoppable Roberto Baggio Run! - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #SerieA - tuttosport : Proteste della Juventus per una spinta di Milinkovic-Savic ad Alex Sandro prima del gol. Il Var non interviene. Pa… - R0bbySSL : Punti fatti dalle prime 7 squadre di #SerieA negli scontri contro le altre 6 (tra parentesi le partite giocate) :… - CorSport : ?? “Io laziale e felice” ?? “Fallo di #Milinkovic? La #Juventus poteva finire in 9” ??? #Sarri dopo la vittoria della… -