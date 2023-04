Lazio-Juventus 2-1, Landucci: “Brutto primo tempo. La Champions? Dipende dalla sentenza del 19 aprile” (Di sabato 8 aprile 2023) Non fa polemica sull’arbitraggio e salva il secondo tempo. Marco Landucci, in panchina al posto dell’influenzato Max allegri, rimasto a Torino, parla con grande sobrietà nel post partita di Lazio-Juventus. Il vice allenatore dei bianconeri è lucido nell’analisi della gara. “Abbiamo giocato un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità – spiega Landucci – ma nella ripresa eravamo partiti meglio. Peccato per quel gol subito da Zaccagni, perché eravamo pienamente in partita e stavamo crescendo. Il primo gol di Milinkovic-Savic? Decide l’arbitro, noi accettiamo le sue decisioni”. Il vice allenatore ha parole al miele per i nuovi entrati. “Mi sono piaciuti – sottolinea Landucci – e infatti una delle note liete della serata è Chiesa. ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Non fa polemica sull’arbitraggio e salva il secondo. Marco, in panchina al posto dell’influenzato Max allegri, rimasto a Torino, parla con grande sobrietà nel post partita di. Il vice allenatore dei bianconeri è lucido nell’analisi della gara. “Abbiamo giocato unal di sotto delle nostre possibilità – spiega– ma nella ripresa eravamo partiti meglio. Peccato per quel gol subito da Zaccagni, perché eravamo pienamente in partita e stavamo crescendo. Ilgol di Milinkovic-Savic? Decide l’arbitro, noi accettiamo le sue decisioni”. Il vice allenatore ha parole al miele per i nuovi entrati. “Mi sono piaciuti – sottolinea– e infatti una delle note liete della serata è Chiesa. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyGreatest11 : Juventus vs Lazio 93/94 Unstoppable Roberto Baggio Run! - tuttosport : Proteste della Juventus per una spinta di Milinkovic-Savic ad Alex Sandro prima del gol. Il Var non interviene. Pa… - tuttosport : ????? Plusvalenze, quindi non era solamente la Juve ?? I giorni caldi del pallone #TuttoSport #Plusvalenze… - Rocchinaldo : @tackleduro Si c’è anche un Juventus Lazio 3 a 0 o le figure in Europa e conference League. Comunque Sarri è un bu… - zboub04 : RT @ultras1899_: Lazio - Juventus #CurvaNord #Lazio #sslazio #UltrasLazio #LazioJuve #SSL (08/04/23) -