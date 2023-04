Lazio-Juventus 2-1, i Top&Flop: Zaccagni mortifero, Rabiot c’è. Immobile indietro, Alex Sandro leggero (Di sabato 8 aprile 2023) Il migliore in campo è Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio lancia l’ennesimo segnale al CT Roberto Mancini, con un gol, un assist e tante giocate determinanti contro la Juve. Insieme a lui torna a brillare Milinkovic-Savic, finalmente ritrovato, ma anche Luis Alberto con la sua magia di tacco. Nella Juve bene Rabiot, come sempre, mentre deludono Alex Sandro e Vlahovic, ancora una volta troppo solo in attacco. Lazio TOP: Zaccagni – Devastante, imprendibile, letale. Segna e fa segnare. C’è sempre, sia in attacco che in difesa. Corre, dribbla e fa impazzire Cuadrado. Che non lo vede mai. L’assist per Milinkovic-Savic diventa tale anche grazie al serbo, furbo e bravo a liberarsi di Alex Sandro su quella palla morbida sul palo lungo. Su ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Il migliore in campo è Mattia. L’esterno dellalancia l’ennesimo segnale al CT Roberto Mancini, con un gol, un assist e tante giocate determinanti contro la Juve. Insieme a lui torna a brillare Milinkovic-Savic, finalmente ritrovato, ma anche Luis Alberto con la sua magia di tacco. Nella Juve bene, come sempre, mentre deludonoe Vlahovic, ancora una volta troppo solo in attacco.TOP:– Devastante, imprendibile, letale. Segna e fa segnare. C’è sempre, sia in attacco che in difesa. Corre, dribbla e fa impazzire Cuadrado. Che non lo vede mai. L’assist per Milinkovic-Savic diventa tale anche grazie al serbo, furbo e bravo a liberarsi disu quella palla morbida sul palo lungo. Su ...

