Lazio-Juve LIVE 1-1 | termina il primo tempo

(Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico,si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - tuttosport : ????? Plusvalenze, quindi non era solamente la Juve ?? I giorni caldi del pallone #TuttoSport #Plusvalenze… - DanyRoss70 : RT @LeonettiFrank: Poca poca Juve. Brillano l'intervento salva gol di Bremer su Milinkovic e la parata di Szczesny su Immobile. Bianconeri… - LiaCapizzi : Puntata della DS anticipata al sabato. I temi della A, dal Napoli al posticipo Lazio-Juve, la corsa Champions &Co.… -

ROMA - Lasfida lanella 29esima giornata di Serie A. All'Olimpico in palio ci sono punti importanti per la Champions. I biancocelesti vogliono essere sempre più secondi, i bianconeri cercano il ...Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A ...Derby alla. Inter -0 - 1 La cronaca di Fiorentina - Spezia ( GLI HIGHLIGHTS ) Padroni di casa in vantaggio al 25esimo con l'autogol di Wisniewski che devia in porta un appoggio di Biraghi.

Lazio-Juventus, l’azione che ha portato al gol di Milinkovic Savic è stato viziato da un fallo del centrocampista serbo non ravvisato dal VAR. Finito il primo tempo di Lazio-Juventus, ma le polemiche ...Sabato sera all'Olimpico si sfidano due fra le squadre più in forma del campionato, nel terzo incrocio stagionale che ha visto finora due vittorie bianconere La sfida conclusiva della 29esima giornata ...