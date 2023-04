Lazio-Juve: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di sabato 8 aprile 2023) Lazio-Juve è il big match per eccellenza della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 20.45 all'OIimpico... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023)è il big match per eccellenza della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 20.45 all'OIimpico...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - MarcelloChirico : La salomonica giustizia sportiva: squalifica curva #Lazio sospesa con la condizionale per cori antisemiti, curva… - italiananglopod : ?TODAY'S MATCHES?CET?? ??????#SerieA?????? 12:30 - Udinese vs Monza 14:30 - Fiorentina vs Spezia 16:30 - Atalanta vs Bo… - gianmancho1 : RT @Boboj29: Sulle Plusvalenze della Roma,Lazio e Salernitana le inchieste erano mesi che erano partite ,mai erano uscite soffiate , mezze… -