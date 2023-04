Lazio-Juve | le pagelle di CM | Di Maria nel deserto | Vlahovic in crisi Luis Alberto fa un capolavoro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - tuttosport : ????? Plusvalenze, quindi non era solamente la Juve ?? I giorni caldi del pallone #TuttoSport #Plusvalenze… - 6_rollo : RT @chiccochiesa: Psg Juve 2-1 ? Milan Juve 2-0 ? Benfica Juve 4-3 ? Napoli Juve 5-1 ? Roma Juve 1-0? Inter Juve 0-1 ? Lazio Juve 2-1 ?… - DAVIDE8231460 : RT @eSseTiGiA: una brutta Juve nel primo tempi. Ma nel secondo molto meglio noi di loro. Ma la vittoria è della Lazio Peccato! #LazioJuve… -

... lainvece è rimasta quantomeno negli spogliatoi. Poi reagisce, poi si riperde. E solo quando cambia tutto col 4 - 3 - 3 sembra poter davvero mettere in difficoltà la. Tutta la Serie A TIM ...E' lui la spina nel fianco dellaper tutto il match. Infatti è suo l'assist per il gol del ... Sarri 7 : latiene costantemente il pallino del gioco ed è brava a non andare in confusione ...La Juventus cade contro la, quante critiche per Vlahovic . Tifosifuriosi con l'arbitro Di Bello e il VAR . La Juventus cade contro la. La Juventus orfana di Massimiliano ...

Szczesny 6: incolpevole sui due gol della Lazio. Risponde sempre presente quando viene chiamato in causa, ha poche colpe sulla sconfitta dell'Olimpico. Gatti 6: prova ...(Adnkronos) – La Lazio supera la Juventus 2-1 all’Olimpico e conquista tre punti importanti nella corsa Champions che la proiettano a 58 punti sempre più seconda. La formazione di Allegri invece, ...