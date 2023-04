Lazio - Juve | Fagioli si dispera dopo l' errore | ecco cosa ha detto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - tuttosport : ????? Plusvalenze, quindi non era solamente la Juve ?? I giorni caldi del pallone #TuttoSport #Plusvalenze… - VincenzoBellom9 : @rabiotmachia @squiddy98 Quanto alla partita: dominio della Lazio fino al vantaggio, poi gestione, mentre la Juve o… - micos56 : @MarcelloChirico che ne dici, questi dispiaceri che la Juve ci sta dando a ripetizione ti vanno bene?Certissimo che… -

... con il Napoli già virtualmente certo, con il big matchche ha confermato il secondo posto in solitario dei biancocelesti di Maurizio Sarri e con la Roma di José Mourinho che non molla e,...Tutta la disperazione di Fagioli dopo l'errore commesso nel corso di. Il centrocampista bianconero non è riuscito a capitalizzare una grande azione individuale di Chiesa , spedendo alta la palla del possibile 2 - ...Finisce 2 - 1 trae Juventus. Il migliore è Milinkovic, autore del primo gol, ma molto bene anche Zaccagni, che ha realizzato il secondo, e Luis Alberto, autore dell'assist. Nelladelude ancora Vlahovic. ...

LIVE Lazio-Juventus 2-1 | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini su Lazio-Juventus ha detto: "Ci sono state due gare, la prima l'ha dominata la Lazio ma la Juve non penso volesse stare ...Finisce 2-1 per i Laziali che infilano la sesta vittoria in sette partite. I bianconeri cedono dopo cinque successi consecutivi. Il vantaggio arriva al 38' e si ricorre al Var per una presunta spinta ...