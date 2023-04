Lazio-Juve | a Dazn | “Gol Milinkovic | fallo netto deve intervenire il Var”

(Di sabato 8 aprile 2023)il primo gol della partita è stato segnato daSavic, sulla rete interviene il Var per sospettosu Alex Sandro. C’è stata grande protesta da parte dellantus sul gol diSavic, questo perché sul cross Alex Sandro viene appena sfiorato dal serbo e si tuffa come se fosse stato colpito Mike Tyson. Mentre l’arbitro Di Bello sta ancora prendendo la decisione, interviene il moviolista diche dice: “Mi auguro che intervenga il Var, perché quello diSavic è sicuramente“. Effettivamente il Var interviene, ma l’arbitro decide di convalidare la rete diSavic durante. Poi solo quattro minuti dopo arriva il ...

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, che chiude il turno di campionato pre - pasquale:- Juventus sabato ore 20.45 Di Bello Cecconi - Bercigli Iv: Giua Var: Irrati Avar: Zufferli 22' - Vlahovic sale sopra al piede di

La Lazio sblocca la gara contro la Juventus all’Olimpico. Al 38' cross dalla sinistra di Zaccagni, Milinkovic-Savic si sbarazza della marcature di Alex Sandro, la stoppa di petto e batte Szczesny con ...40' - Ammonito Bonucci per proteste. Il capitano bianconero è in panchina. 38' - LAZIO IN VANTAGGIO, MILINKOVIC-SAVIC. Palla dalla sinistra di Zaccagni che trova Milinkovic-Savic in area di rigore: il ...