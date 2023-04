Lazio-Juve 2-1 | Zaccagni stende i bianconeri

(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Lasupera lantus 2-1 all’Olimpico e conquista tre punti importanti nella corsa Champions che la proiettano a 58 punti sempre più seconda. La formazione di Allegri invece, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, resta ferma a 44 punti (-15). Per il big match dell’Olimpico Sarri sceglie Immobile a guidare l’attacco con Felipe Anderson eai suoi lati. Mentre Allegri (influenzato, in panchina il vice Landucci) in avanti opta per la coppia Vlahovic-Di Maria con Kostic e Cuadrado esterni, difesa a tre con Alex Sandro, Bremer e Gatti. Al 10? arriva il primo squillo ed è dellacon Luis Alberto che serve Milinkovic Savic ma il colpo di testa è impreciso. Poco dopo la stessa coppia confezione una occasione analoga ma il pallone termina alto oltre la traversa. La ...

" Decide l'arbitro ha tagliato corto Landucci - , quelli delladicono che non è fallo, quelli dellache lo è. Ci rimettiamo alle decisioni di Di Bello. Dico che abbiamo fatto un primo ...ROMA - Vince lae vola ancora più in alto in classifica.battuta 2 - 1 e festa all'Olimpico con un secondo posto in campionato sempre più solido. La Champions ormai non è più un miraggio, ma un obiettivo ...Landucci sue Vlahovic " Noi siamo partiti ad inizio anno considerando Chiesa e Pogba dentro la squadra, ma non li abbiamo mai avuti . Chiesa oggi è entrato molto bene, sta migliorando, ...

[themoneytizer id="99064-6] L'allenatore in seconda della Juventus Marco Landucci ha parlato al termine del match di stasera ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "L'episodio del primo gol Dec ...