Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio: bocciato Marcos Antonio, ecco il vice Cataldi: Jordy Clasie, centrocampista dell'Az Alkmaar, è diventato un… - LALAZIOMIA : Lazio: bocciato Marcos Antonio, ecco il vice Cataldi - PaolinoOfficial : RT @BianconeraNews: ESCLUSIVA?| @radiobianconera ha avuto la possibilità di parlare con Lionello #Manfredonia a poche ore dalla sfida tra #… - infoitsport : Lazio, bocciato Marcos Antonio. Proposto Jordy Clasie - BianconeraNews : ESCLUSIVA?| @radiobianconera ha avuto la possibilità di parlare con Lionello #Manfredonia a poche ore dalla sfida t… -

Commenta per primo Jordy Clasie , centrocampista dell' Az Alkmaar , è diventato un nome caldo per quanto il mercato di Serie A. L'olandese è l'ultima idea in casaper rinforzare la parte centrale del campo. Secondo il Corriere dello Sport , Marcos Antonio non convince appieno Maurizio Sarri come vice Cataldi . Quindi, il 31enne in scadenza nel 2024 ...Zero tiri in porta ad Empoli e trio là davanti. Contro il Napoli rivedremo Di Francesco ... In difesa non dovremmo vedere cambiamenti A centrocampo, qualora l'exnon ce la facesse, ci ...Il Consiglio di Stato hail ricorso della Figc, giudicandolo "improcedibile", contro la decisione del Tar deldi mettere a disposizione della difesa della Juventus la cosiddetta "carta Covisoc". Una sentenza, ...

Lazio, bocciato Marcos Antonio: ecco il vice Cataldi Calciomercato.com

Le necessità Sarri vuole rinforzare la Lazio sostituendo Milinkovic (se quest’anno riuscirà ad andare via) e aggiungendo giocatori alla panchina, molti li ha bocciati. Ha bisogno di big da Champions e ...Bologna: Posch è senza limiti, va messo sempre. Kyriakopoulos meglio dei due centrali, Lucumì e Soumaoro. Dominguez ci può stare, Schouten solo da voto. Barrow è un ex, in buona forma. Orsolini solo ...